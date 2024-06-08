СМИ: израильские военные освободили российского заложника в Газе

Израильские военные в ходе спецоперации в секторе Газа освободили четырех заложников. Среди них был россиянин Андрей Козлов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В ведомстве отметили, что бывшие заложники госпитализированы в медицинский центр «Шеба» Тель ха-Шомер для дальнейшего обследования.

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Россиянин Андрей Козлов был захвачен боевиками палестинского движения ХАМАС во время музыкального фестиваля 7 октября, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Андрей был охранником на фестивале Nature Party. Во время нападения боевиков он прятался в металлических контейнерах и кустах, однако через какое-то время связь с ним прервалась.

Позднее появилась информация, что он остался в живых и находится в плену у ХАМАС.