Командование Вооруженных сил Украины в ходе заседания оборонного комитета Верховной Рады Украины скрыло потерю Киевом населенных пунктов Работино и Крынки в Запорожской и Херсонской областях соответственно. В лжи руководство украинской армии уличила депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Как рассказала Безуглая, на заседании присутствовали начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич, заместитель главнокомандующего по технологиям и инновациям Андрей Лебеденко, который заменял на заседании самого главкома Александра Сырского, а также другие генералы украинской армии. По словам депутата, глава Генштаба без каких либо материалов, «на пальцах», объяснил ход боевых действий, а после уклонялся от ответов на вопросы о причинах неудач ВСУ.