В Приморье увеличили единовременную выплату контрактникам на 200 тыс. рублей

Размер материальной помощи для заключивших контракт на участие в специальной военной операции в Приморском крае увеличен на 200 тыс. рублей с 10 июня. Размер выплаты, таким образом, составит 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что решение принял глава Приморского края Олег Кожемяко, а соответствующие корректировки в законодательство региона внесли также по его инициативе и поддержке первого вице-губернатора - председателя регионального правительства Веры Щербина.

"Средства на увеличение матпомощи будут идти из регионального бюджета. Выплата будет действовать для тех, кто заключил контракты военнослужащего или сотрудника Управления Росгвардии, а также для заключивших контракт о прохождении военной службы в "именных" подразделениях", - обозначили в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что Приморье вошло в пятерку лучших регионов России по подготовке участников спецоперации и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.