В Киеве призвали Сырского уйти на покой ради «победы армии»

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила главкому ВСУ Александру Сырскому оставить армию и уйти в отставку. В Telegram-канале она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.

© News.ru

Александр Станиславович, идите! Дайте нам шанс, уходите, просто уходите... Армия может воевать, побеждать, но без Вас и всех этих фракционных, нам нужны новые командиры! Не душите! Армии нужен кислород! — написала Безуглая.

На Западе обвинили Сырского в игнорировании просьб окруженных сил ВСУ

Депутат также заявила, что Крынки «де-факто» уже находятся под контролем ВС РФ. Ответственность за провал в населенном пункте она возложила на командующего Объединенными силами Юрия Содоля. Его решения Безуглая назвала «кровавым проектом».

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко обвинила отвечавших за строительство фортификаций в Харьковской области чиновников в коррупции. Депутат ВР считает, что строительство фортификационных сооружений было имитацией бурной деятельности. По ее мнению, тем временем деньги «вкатывали в землю».