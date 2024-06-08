ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра

ВСУ покинули позиции в восточной части Часова Яра, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что украинские силы находятся в разных частях города, пишет ТАСС.

Кимаковский пояснил, что украинские солдаты не выдержали натиска, побежали с позиций.

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Чиновник отметил, что «оборона там трещит по швам». Он добавил, что сбежавшие военные рассредоточились в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе.

По его словам, огневое давление на группировку ВСУ на окраинах Часова Яра усилилось.