Командованию российской армии необходимо заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не осталось возможности оперативно реагировать на изменение обстановки в зоне проведения специальной военное операции (СВО).

После чего ВС РФ нанесут главный удар по противнику. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный донецкий журналист, военный корреспондент, член Союза писателей России, автор книги «Донбасс для чайников» и Telegram--канала «Донбасс решает» Олег Измайлов.

ВС РФ разгромили попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

По его словам, местом главное удара может стать участок фронта Константиновка – Дзержинск – Угледар.

«Данный участок хорош тем, что там можно нанести сразу два или даже три главных удара в любом месте, – подчеркнул он. – Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боевых действий».



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению на Харьковском направлении, об это говорят разведывательные данные.