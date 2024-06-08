ВСУ впервые пытались атаковать Северную Осетию

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Республики Северная Осетия–Алания, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел около 8:40 мск.

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, в свою очередь, что расчеты ПВО сбили три дрона. По его словам, их целью был военный аэродром в Моздоке. Жертв и разрушений нет, добавил руководитель региона.

По предварительным данным, ранее об уничтожении беспилотников в республике не сообщалось.