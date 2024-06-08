ВСУ попытались нанести удар по Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня попытались нанести удар по Астраханской области. Атака была отражена, рассказал губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — написал Бабушкин.



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Губернатор Астраханской области обратился к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации. Он пообещал лично информировать жителей обо всем, что происходит в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по Белгородской и Курской областям американскими управляемыми ракетами HIMARS. Сначала украинские беспилотники обнаруживают цель, после этого Киев атакует ракетами HIMARS в это место.