В Черном море ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ

Российские военнослужащие при помощи дежурных огневых средств уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, беспилотные надводные аппараты были замечены в ночь на 8 июня. Они двигались в сторону Крымского полуострова.

Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением <...> безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.



Также представители Минобороны РФ отметили, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили 25 украинских дронов в семи регионах страны. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили в небе над Республикой Крым, Краснодарским краем, Белгородской областью, Тульской областью, Астраханской областью, Ростовской областью и Брянской областью.

Утром 8 июня спикер группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что за минувшую неделю подразделения данной группировки уничтожили 81 дрон ВСУ. Более того, им удалось поразить три украинских пункта управления БПЛА.