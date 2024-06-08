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Система ПВО уничтожила БПЛА над территорией Брянской области

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области сбили беспилотник
© РИА Новости / Валентин Капустин
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России