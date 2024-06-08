Минобороны России заявило о поражении опорного пункта ВСУ

Расчет буксируемой гаубицы М-46 группировки войск "Север" ВС РФ нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Артиллерийские подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению техники, артиллерии и живой силы ВСУ. В этот раз целью расчета 130-мм орудия М-46 стал опорный пункт украинских националистов, выявленный передовой группой разведчиков в лесополосе с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.



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Отмечается, что благодаря кооректировке огня расчет гаубицы нанес эффективный артиллерийский удар по опорному пункту. По данным разведки, до 20 военнослужащих ВСУ убиты и ранены.

"Калибр 130 мм. Работы хватает: в среднем в день расходуем до 50 снарядов. Работать можно от пехоты до танка, то есть работать можно в любом направлении", - рассказал командир орудия М-46 с позывным Ахтан.



По словам наводчика с позывным Футболист, противник старается занимать гражданские объекты: жилые дома, фабрики, заводы.

"Нам ничего не остается - получили цель и уничтожили", - сказал он, отметив, что сейчас расчет выпускает около 40-50 снарядов в сутки.



130-мм буксируемая гаубица М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, минометами и артиллерией противника, разрушения оборонительных земляных сооружений, обстрела тылов противника, подавления танков и живой силы в районе их сосредоточения.