Безэкипажный катер уничтожен у Севастополя

Российские военные уничтожили безэкипажный катер противника в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, - это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.



Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.