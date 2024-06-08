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В Севастополе в районе Стрелецкой бухты уничтожили безэкипажный катер

Российские военные уничтожили безэкипажный катер противника в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Безэкипажный катер уничтожен у Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, - это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Военные новости
Михаил Развожаев