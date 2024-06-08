«Хезболла» выпустила усовершенствованные ракеты по Израилю

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" заявила, что выпустила ракеты "Фалак-2" по командному центру на севере Израиля. Об этом информирует Reuters.

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Источник в службе безопасности сообщил, что группировка впервые применила ракеты такого типа после десятков предыдущих запусков ракет "Фалак-1".

Ракета "Фалак-2" — второе поколение неуправляемых артиллерийских ракетных систем "Фалак". Эта система применялась в войне в Сирии.

До этого сообщалось, что бойцы шиитского движения "Хезболла" атаковали позиции израильской армии (ЦАХАЛ) в пограничных районах Верхней Галилеи. Они обстреляли артиллерийскую базу противника в Хирбет-Маере. Одно военно-транспортное средство было подбито с помощью противотанковых управляемых ракет возле поселения Нетува и нападении на казарму в Биркет-Рише.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна готова к "мощным" действиям против боевиков "Хезболлы" на северном фронте, вблизи Ливана.