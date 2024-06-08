США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

США заключили контракт на производство поставляемых Киеву бронетранспортеров (БТР) Stryker. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По сообщению ведомства, объем контракта составляет почти $66 млн.

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«General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1», — говорится в сообщении пресс-службы.



Ожидается, что контракт будет выполнен до 31 декабря 2026 года.

До этого Bloomberg сообщал, что запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле.

По информации агентства, американская сторона не может производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США сопоставима по своим масштабам с периодом Второй мировой войны.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.