В российском регионе сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе города Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.



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В ночь на 6 июня завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области был атакован беспилотником. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, который затем был локализован на площади в 100 кв. м. К тушению возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших в результате атаки нет. Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода приостановлена, сообщал ранее Голубев.