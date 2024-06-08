Захарова заявила о наказании причастных к обстрелу Луганска и Садового

Все причастные к обстрелу Луганска и села Садовое в Херсонской области будут наказаны в соответствии с законом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

По ее словам, удары по населенным пунктам в Луганске, Херсонской, Белгородской и других областях не имеют военного смысла. Их целью является желание «убить как можно больше русских людей», подчеркнула дипломат.

«Все эти чудовищные злодеяния киевской хунты и ее западных кураторов тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Нет никаких сомнений в том, что причастные к ним лица понесут неотвратимое заслуженное наказание», — подчеркнула Захарова.



Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. В Министерстве здравоохранения ЛНР сообщили о 35 пострадавших.

Кроме того, стало известно об обстреле села Садового Голопристанского муниципального округа Херсонской области — был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. Вечером 7 июня губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о 19 погибших и пятерых раненых. Позже число жертв увеличилось до 21.