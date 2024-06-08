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В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

Российские военные отомстят на поле боя Вооруженным силам Украины (ВСУ) за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу
© РИА Новости / Константин Михальчевский
«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», — заявил Кастюкевич.

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По его словам, гражданам западных стран пора осознать, что именно их налогами оплачено оружие для атак.

Военные новости
Игорь Кастюкевич