В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

Российские военные отомстят на поле боя Вооруженным силам Украины (ВСУ) за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», — заявил Кастюкевич.



Российские военные заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

По его словам, гражданам западных стран пора осознать, что именно их налогами оплачено оружие для атак.