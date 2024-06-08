СМИ: киевский режим совершил два чудовищных теракта в новых регионах

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.

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«Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах...», — написал он в своём Telegram-канале.



Пушилин счел судьбу Зеленского предрешенной

Также глава ДНР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Ранее более 20 человек погибли в Херсонской области в результате атаки ВСУ.

Также число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53.