СМИ: киевский режим совершил два чудовищных теракта в новых регионах

Пушилин: киевский режим совершил два чудовищных теракта в новых регионах
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим совершил два чудовищных теракта в Луганске и Херсонской области.
«Киевский режим сегодня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах...», — написал он в своём Telegram-канале.
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Также глава ДНР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Ранее более 20 человек погибли в Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Также число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску выросло до 53.