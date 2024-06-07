Французский генерал обратился к Макрону по поводу РФ

Бывший начальник военной разведки Пятой республики генерал Кристоф Гомар заявил, что власти Франции не знают, как отреагировать на возможный удар ВС РФ по своим инструкторам на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Гомар считает, что отправка инструкторов на Украину станет новым «витком эскалации».

«Что мы будем делать, если однажды французские солдаты погибнут на Украине в результате бомбардировок со стороны российской армии? Какой будет реакция французов, реакция президента, главнокомандующего?» — спросил он.



На этом фоне Гомар назвал не лучшей идею об отправки французских военнослужащих на Украину, призвав не рисковать своими гражданами и не отправлять их в зону боевых действий. Он отметил, что достаточно того, что они уже выполняют задания в Польше и Румынии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если РФ прорвет линию фронта и Киев попросит об этом.