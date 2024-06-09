НАТО планирует создать пост спецпредставителя по Украине

Североатлантический альянс рассматривает возможность создания поста специального представителя по Украине, который будет заниматься координацией помощи Киеву. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

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Необходимость создания новой должности объясняется долгосрочными обязательствами перед Украиной, которые НАТО взяла на себя. По словам собеседников издания, должность «старшего гражданского представителя» будет аналогична той, которая была учреждена в Афганистане в то время, когда там находились военные альянса.

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Известно, что спецпредставитель по Украине будет находиться в Киеве и координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

7 июня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не ждет от НАТО шагов по вопросу членства страны на саммите НАТО в июле 2024 года,

До этого президент США Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.