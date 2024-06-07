Байден назвал численность военного контингента США в Европе

Президент США Джо Байден заявил, что на территории Европы находится 80 тысяч военных США. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом американский президент сообщил в письменном уведомлении для лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса. Как уточнил Байден, эти военные находятся в составе войск НАТО. Из них 576 входят в состав Международных сил безопасности в Косово. Кроме того, еще 2 320 американских военных находятся в Саудовской Аравии, еще 3 813 в Иордании и 75 в Ливане. Количество военных США в Ираке и Сирии не уточняется, однако в документе говорится о «небольшом присутствии в стратегически важных точках Сирии».

«Около 80 тысяч военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — сказано в сообщении Байдена.



При этом в аналогичном сообщении за 2023 год также говорилось о 80 тысячах военных.

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