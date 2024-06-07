США призвали быть готовыми к тому, что замены ДСНВ не будет

США следует быть готовыми к тому, что замены Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не будет. Об этом заявил спецпомощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди, передает ТАСС.

Он допустил, что Вашингтон и Москва не смогут выработать соглашение, которое сменит ДСНВ.

«Мы должны быть готовыми к той возможности, что данные ограничения исчезнут без замены», — сказал Вадди во время выступления на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.



Действие договора истекает в 2026 году.

Напомним, что в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин приостановил участие страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Москве отмечали, что государство вернется к его соблюдению только при условии отказа США от враждебного курса в отношении России.