В ДНР сообщили об отводе линии фронта от Донецка

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — сказал он.



В Донецке возникла «дорога смерти»

По его словам, никто не знает, когда может закончится спецоперация, но с российской стороны не предпринимаются действия, которые бы привели к многочисленным потерям личного состава армии.