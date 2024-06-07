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В ДНР сообщили об отводе линии фронта от Донецка

Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

В ДНР сообщили об отводе линии фронта от Донецка
© globallookpress.com

«Мы видим, как ежедневно буквально линия фронта отодвигается от Донецка, от других населенных пунктов республики, как ежедневно продолжается освобождение территории ДНР в рамках конституционных границ», — сказал он.

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По его словам, никто не знает, когда может закончится спецоперация, но с российской стороны не предпринимаются действия, которые бы привели к многочисленным потерям личного состава армии.

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