США согласились с Россией по вопросу ядерного оружия

США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности, в сфере сохранение ограничений на его развернутое положение. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, передает Reuters.

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«Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день (...) продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией», — рассказал он.



Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России

Ранее президент России Владимир Путин попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. По словам российского лидера, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход. Путин дополнительно подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокие результаты, предоставляя широкий набор конвенциональных вооружений.