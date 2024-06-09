ВСУ за сутки 49 раз атаковали территорию ДНР

Вооруженные силы Украины 49 раз за сутки с 8 по 9 июня совершили атаки на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, повреждены четыре жилых дома.

На Украине призвали готовиться к обрушению фронта ВСУ

СЦКК зафиксировал 45 обстрелов на донецком направлении, три обстрела на горловском и один на волновахском. Всего ВСУ выпустили 119 единиц различных боеприпасов по территории ДНР.

Ранее стало известно, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела были ранены женщина 1973 года рождения и мужчина 1966 года рождения.