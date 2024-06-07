В НАТО высказались о введении войск на Украину

НАТО не располагает силами на территории Украины и не планирует отправлять туда войска. Об этом заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в случае если какая-либо страна НАТО решит отправить на Украину свои силы, она должна будет вынести этот вопрос на обсуждение всего объединения.

«На Украине нет войск под командованием альянса, и нет никаких планов идти на такой шаг», — добавил Бауэр.



Раскрыты планы НАТО по сотрудничеству с Украиной после СВО

В РФ сообщали о присутствии военных из стран НАТО на Украине еще с начала СВО в 2022 году. В частности, на это ранее в очередной раз указал президент России Владимир Путин, сказав, что часть из них маскируются под инструкторов, обслуживающих вооружения большой дальности. В НАТО подтверждали наличие западных военных на Украине, но настаивали, что они только помогают в программировании зарубежного оружия и не участвуют в боевых действиях.