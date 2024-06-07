Стало известно о подготовке ВСУ контрнаступления

Отставной полковник СБУ Олег Стариков со ссылкой на разведывательные данные заявил, что ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам Старикова, в последнее время он наблюдает «определенные разведпризнаки», которые свидетельствуют о подготовке ВСУ к первой фазе контрнаступления. Он считает, что оно произойдет на харьковском направлении.

«Россия подвела на него определенные резервы, от семи до десяти бригад. Это уже контрудар», — назвал первый из разведпризнаков отставной полковник.



Второй, по мнению Старикова, заключается в разрешении Западом наносить ВСУ удары по территории РФ вооружениями НАТО.

«И самое главное, Запад оказывает Украине помощь в формировании ударного военно-воздушного комплекса, который будет включать в себя F-16. Цель этого заключается в том, чтобы Киев перехватил господство в воздухе», — добавил он.



Владимир Зеленский еще в начале апреля 2024 года заявлял, что у Киева есть план нового контрнаступления. При этом он указывал, что для его реализации ВСУ нужны западные современные системы вооружения. Прошлое контрнаступление Киев провел в июне 2023 года, но через три месяца оно провалилось.