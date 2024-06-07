Путин рассказал о ситуации с мобилизацией

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. По его словам, проводить ее и не планируют.

Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем, — сказал российский лидер.



Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин уже заявлял в разговоре с NEWS.ru, что в России не планируют проводить новую мобилизацию. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в июне 2024 года в РФ планируется призвать 300 тысяч человек.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.

Решение о новой волне мобилизации в России привело бы к катастрофе, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, сейчас набираются военнослужащие по контракту.