Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России

Ядерная доктрина России — живой инструмент, в неё могут быть внесены изменения, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

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«Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — заявил Путин.



Ранее Путин в разговоре с иностранными журналистами призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.