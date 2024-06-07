НАТО потребовала от Германии увеличить численность Вооруженных сил на 75 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

В 2023 году страны G7 сформулировали на уровне НАТО требования на случай реального конфликта с Россией. Они в частности, включает в себя пункт о дополнительных корпусах, дивизиях и бригадах.

«Это означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 тысяч солдат», — говорится в тексте.



Таким образом численность ВС Германии должна вырасти до 465 тысяч военнослужащих. Сейчас ФРГ представляет лишь 10% кадрового состава объединенных войск НАТО, тогда как альянс намерен увеличить численность на 50%. На этом фоне в Германии в последние месяцы обсуждают возвращение воинской повинности.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.