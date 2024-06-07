ВСУ напомнили, что у них есть не участвовавший ни в одном бою танк Т-84

Из почти десятка моделей танков находящихся на вооружении формирований киевского режима, есть один, за все время так и не сделавший ни одного выстрела на линии боевого соприкосновения.

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Речь идет о Т-84.

Чтобы никто не забывал о его существовании, ВСУ решили снова его показать. Судя по всему, танк снимали где-то в тылу. Об этом говорит отсутствие 12,7-мм зенитного пулемета НСВТ "Утес", обычно устанавливаемого на командирской башенке.

Сообщалось, что пять "восемьдесят четвертых" имеются в 3-й отдельной танковой бригаде, местом постоянной дислокации которой являлась Хмельницкая область. Это соединение, ранее находившееся в Корпусе резерва, эксплуатирует Т-72АМТ, Т-72Б / Б1, Т-72АВ, причем, в отличие от харьковских изделий, их не прятали на тыловых объектах.

Что же касается Т-84, то, по всей видимости, до сих не удалось устранить выявившиеся у них технические проблемы, и они могут служить лишь в пропагандистских целях.