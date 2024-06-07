Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл, что войдёт в новый пакет военной помощи ВСУ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

В новый пакет поставок вошли снаряды для РСЗО HIMARS и ЗРК HAWK, ракеты Stinger, БТР M113, артиллерийские боеприпасы различного калибра, патрульные катера, приборы ночного видения, противотанковые комплексы Javelin.

Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи на $225 млн.