Стало известно о взятии под контроль ВС РФ Прасковиевки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России в течении недели установили контроль над населенным пунктом Парасковиевкой Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Также военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 14 соединений украинских войск.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, — сказано в сообщении.



Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР, добавили в ведомстве. Отмечается, что при этом было нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области управляемую ракету «Нептун», выпущенную украинскими силами. По данным ведомства, попытка атаки пресечена 7 июня около 10:00 мск.

Также в военном ведомстве заявили, что в ночь на 7 июня дежурные средства ПВО сбили и уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем. Кроме того, за эту ночь были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов над Крымом.