Два безэкипажных катера ВСУ обнаружили у берегов Крыма
Два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены у берегов Крыма. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Следующие к берегу катера были замечены около 15:00 мск в юго-западной части Черного моря.
Авиация ЧФ уничтожила два украинских катера в Черном море
Выявленные объекты были уничтожены с помощью армейской авиации, подчеркнули в Минобороны.
В предыдущий раз ВСУ попытались атаковать Крым безэкипажными катерами в конце мая. Тогда за сутки было уничтожено три морских беспилотника.