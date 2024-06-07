Два безэкипажных катера ВСУ обнаружили у берегов Крыма

Два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены у берегов Крыма. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Следующие к берегу катера были замечены около 15:00 мск в юго-западной части Черного моря.

Авиация ЧФ уничтожила два украинских катера в Черном море

Выявленные объекты были уничтожены с помощью армейской авиации, подчеркнули в Минобороны.

В предыдущий раз ВСУ попытались атаковать Крым безэкипажными катерами в конце мая. Тогда за сутки было уничтожено три морских беспилотника.