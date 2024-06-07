Все преступники, которые уничтожали мирное население Донбасса с 2014 года, будут найдены и наказаны после окончания спецоперации. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Глава ЛНР подчеркнул, что речь идет и о тех людях, которые организовывали «пыточные» или «концлагеря» для гражданских. Подобная ситуация зафиксирована в населенном пункте Половинкино Старобельского района в республике.

«Вот мы их всех найдем и всех мы их будем судить», — заверил он, выразив уверенность, что суды вынесут справедливые приговоры.



Напомним, что 1 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проросший на территории Украины нацизм предполагает не просто убийство инакомыслящих людей, а «генетически прекращение их рода». Дипломат считает, что ситуация с нацизмом на территории Украины более глобальная и серьезная, чем просто убийство человека за «неправильные» взгляды.