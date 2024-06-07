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Пасечник рассказал, что будет после завершения СВО

Все преступники, которые уничтожали мирное население Донбасса с 2014 года, будут найдены и наказаны после окончания спецоперации. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пасечник рассказал, что будет после завершения СВО
© РИА Новости

Глава ЛНР подчеркнул, что речь идет и о тех людях, которые организовывали «пыточные» или «концлагеря» для гражданских. Подобная ситуация зафиксирована в населенном пункте Половинкино Старобельского района в республике.

«Вот мы их всех найдем и всех мы их будем судить», — заверил он, выразив уверенность, что суды вынесут справедливые приговоры.

Напомним, что 1 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проросший на территории Украины нацизм предполагает не просто убийство инакомыслящих людей, а «генетически прекращение их рода». Дипломат считает, что ситуация с нацизмом на территории Украины более глобальная и серьезная, чем просто убийство человека за «неправильные» взгляды.