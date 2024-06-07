Сегодня по Луганску был нанесен удар пятью ракетами ATACMS, поставленными Киеву Западом. В результате атаки пострадали 20 мирных жителей, в том числе и дети, сообщило в своем официальном Telegram-канале Министерство обороны России.

Сегодня утром в Луганске произошла серия взрывов, после чего в городе начался пожар. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник https://t.me/miroshnik_r/15730 сообщил в своем Telegram-канале, что атака продолжалась около семи минут. В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины в Луганске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По данным Минобороны РФ, нападение на город было совершено в 11:00 с использованием поставленного Западом оружия.

Подъезд обрушился после удара ВСУ в Луганске

«По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США. Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома. В результате пострадали более 20 мирных жителей, среди которых есть дети», - говорится в сообщении.



Ранее президентом США Джо Байденом было одобрено использование вооружений для ударов по территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оправдал разрешение на удары по РФ тем, что украинцы сталкиваются с «невероятным давлением под Харьковом», недалеко от российской границы.