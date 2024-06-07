Подразделения украинских вооруженных сил пытаются вернуть населенные пункты Харьковской области, для этого они начали новое контрнаступление, заявил «ФедералПресс» российский военнослужащий Александр. По его словам, противник активно пытается отбить Волчанск.

Посмотрим, получится ли противнику добиться успеха в контрнаступлении. <...> пытаются отбить у нас Волчанск, — заявил солдат.



Военнослужащий также отметил, российским войскам удалось занять несколько сотен квадратных километров на территории Харьковской области. Однако, как утверждает Александр, после этого продвижения армии несколько снизилось.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные начали дистанционно минировать территорию Харьковской области немецкими магнитными минами. Для этого они используют реактивные системы залпового огня MARS II производства ФРГ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что сегодня для Вооруженных сил Украины складывается сложная ситуация сразу на нескольких направлениях фронта. Труднее всего войскам приходится на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях.