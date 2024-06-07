Эксперт оценил роль беспилотников в украинском конфликте

Системы противовоздушной обороны (ПВО) с начала украинского конфликта научились лучше противостоять беспилотникам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Тем не менее, по его словам, это оружие по-прежнему остается эффективным.

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«Силы ПВО, действительно, научились с ними бороться, но какие-то дроны все же пробивают эту защиту, так что смысл в дронах есть. Но, если говорить по уму, то беспилотники — это не панацея, не супероружие. Это просто еще один вид оружия, который должен применяться в комплексе с другими», — сказал Литовкин.



Полковник подчеркнул: то, что Россия научилась бороться с беспилотниками, не значит, что они перестали быть угрозой. Даже сбитые, они падают на землю и могут наносить серьезный ущерб и мирному населению, и инфраструктуре.

«Беспилотники играют и будут играть свою существенную роль на фронте еще очень долго. Особенно, когда они запускаются в тылу», — заключил военный.



Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбитые окна.