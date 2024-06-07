На Украине предложили подписывать контракт с ВСУ вместо мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский предложил украинцам подписывать годичный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо мобилизации. Его слова передает издание «Страна.ua».

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«Если человек получает повестку, он мобилизован. Если человек пришел без повестки, он имеет право заключить контракт на военную службу на год», — заявил депутат.



Издание напомнило, что в принятом законопроекте об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации спустя 36 месяцев службы, отчего покинуть ВСУ не могут даже те, кто вступил в них добровольно.

Ранее младший юрист Диана Скумадчук в интервью «РБК-Украина» заявила, что трансгендеры и небинарные персоны подлежат мобилизации на Украине. По ее словам, на Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц, они не имеют юридического статуса в нормативно-правовых актах и, соответственно, подлежат мобилизации.