Российские дроны подбили Abrams и БМП Bradley в ДНР

Под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские FPV-дроны подбили американский танк Abrams и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На авдеевском направлении у нас очередные подбитые западные единицы вооружения. Уже ставшие традиционными Abrams и Bradley были подбиты нашими "дроноводами"», — рассказал он.



Кимаковский уточнил, что в обоих случаях пострадал экипаж боевых машин. Он подчеркнул, что в результате атак украинская армия понесла потери.