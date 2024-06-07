В Крыму ответили на заявления Киева об уходе Черноморского флота из Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот (ЧФ) продолжает выполнять тактические задачи в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Развожаев заявил, что корабли ЧФ не ушли, а поменяли свою тактику. Он отметил, что теперь они просто не стоят в бухте, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности.

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Губернатор добавил, что флот - это не только корабли. В состав ЧФ также входит морская авиация, которая успешно наносит удары по украинским безэкипажным судам, пытающимся подойти к Севастополю.

«Так что пусть эти заявления [украинских военных о ЧФ - прим.ред.] останутся для тех, кто их слушает на Западе», - заключил Развожаев.



4 июня в Минобороны РФ сообщили, что военные Черноморского флота нанесли удар по наземным целям ВСУ. Дивизион ЧФ получил данные с координатами целей, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и произвел пуски крылатых ракет. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены. Дальность действия «Бастиона», работающего со сверхзвуковыми ракетами, достигает 300 километров.