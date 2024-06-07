Минобороны заявило о перехвате 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на пятницу, 7 июня, Украина пыталась атаковать четыре региона России с помощью 28 беспилотников. Дроны также сбили и над Азовским морем, сообщило Минобороны Роосии в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымом, еще шесть — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Ростовской.

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Министерство обороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Информации о разрушениях там не привели.

Прошлой ночью, 6 июня, ВСУ выпустили по трем регионам России 19 беспилотников и противокорабельную ракету «Нептун». Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью. В свою очередь, над Ростовской областью удалось сбить противокорабельную ракету «Нептун».