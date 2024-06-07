Мобилизация: последние новости на сегодня 7 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 июня 2024, в материале «Рамблера».

Участников СВО с правом на соцподдержку станет больше

Сотрудники силовых и гражданских ведомств России, которых направили в приграничные с районами спецоперации регионы, выполняют свои задачи с риском для жизни и здоровья, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты парламента Москвы внесут на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому силовики и гражданские специалисты, обеспечивающие выполнение задач СВО на приграничных территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий и все связанные с этим статусом льготы.

Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Мосгордумы. Изменения предлагают внести в закон о ветеранах.

В Омске намерены создать центр протезирования для ветеранов СВО

В начале 2025 года в Омске появится Центр высокотехнологического протезирования, сообщает ТАСС.

Он будет предназначен для реабилитации ветеранов специальной военной операции из Сибири и Урала. В нем создадут самые современные условия для высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации.

Участников СВО предложили освободить от лишения водительских прав

Участников специальной военной операции, которых лишили права управления транспортными средствами, предлагается освободить от этого наказания, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект закона, который в Госдуму внесен кабмином РФ.

Согласно документу, по ходатайству командования, исполнение постановления о лишении прав в отношении такого водителя может быть приостановлено. При этом, срок лишения будет продолжать отсчитываться. То есть, поступив на службу после соответствующего ходатайства, водитель вернет права на руки.

Таким образом, имея на руках водительское удостоверение, такой водитель сможет управлять во время службы автомобилями. При увольнении со службы приостановленное действие постановления возобновляется.