Полковник назвал основные страны для поставок оружия из России

Россия может отправить свое оружие в Северную Корею, Иран и Кубу. Об этом Виктор Баранец в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, главным получателем российского оружия может стать Северная Корея, которая испытывает проблемы с горючим и двигателями. Эксперт отметил, что страна могла бы арендовать одну из российских атомных подлодок. Он полагает, что Россия также может снабдить оружием Иран.

Кроме того, добавил Баранец, Россия также может оказать военную помощь Кубе. По его словам, создание военных баз на территории страны помогло бы «взять Америку на прицел».