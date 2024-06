США объявили о смене ядерной стратегии

Власти США намерены изменить свою стратегию в области ядерного оружия, сделать ее более агрессивной. Какой именно она станет, объявит специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

Как передает издание Semafor со ссылкой на свои источники в Белом доме, США считают, что им необходимо "принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями". Детали пока не раскрываются.

По данным СМИ, Вашингтон закладывает основу для действий после 2026 года, когда истекает ДСНВ, ограничивающий ядерные арсеналы США и России. Уже сейчас в обновленную стратегию могут быть внесены коррективы в вопросах размещения ядерного оружия США и его общей численности, модернизации средств доставки. Кроме того, Вашингтон рассматривает вопрос, как развивать дальше ядерные силы, чтобы и союзники США имели возможности для нанесения ударов на большие расстояния.

И это при том, что и сейчас США оставляют за собой право использовать ядерное оружие в "чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров" и отвергают политику "неприменения ядерного оружия первыми".

В связи с этим необходимо рассмотреть, чем располагают США в данный момент. По данным The Bulletin of the Atomic Scientists, США имеют в своем распоряжении 3708 ядерных боеголовок, из них развернуты 1770, еще 1938 находятся в резерве (в качестве так называемой страховки от технических или геополитических неожиданностей). Кроме того, 1336 боеголовок сняты с вооружения и ожидают демонтажа. Тем не менее их необходимо учитывать при подсчетах. Поэтому общее количество ядерных боеголовок в арсенале США составляет 5044 единицы.

Как обращают внимание эксперты, в последние годы темпы демонтажа боеголовок значительно замедлились. Объясняется это различными факторами, начиная с финансирования и заканчивая отсутствием квалифицированного персонала, оборудования. Однако это привело к тому, что США обладают довольно внушительным арсеналом.

Примечательно, что Федерация американских ученых ежегодно запрашивает власти о количестве имеющихся ядерных боеголовок. Прежде она регулярно получала ответ, но это практика прекратилась при президенте Дональде Трампе. Администрация Джо Байдена лишь в 2021 году ответила на запрос, а затем тоже замолчала. По мнению экспертов, эта секретность прямо влияет на нежелание России и Китая идти на уступки США в ядерной сфере. Они также обращают внимание на то, что в США больше развернутых пусковых установок, чем у России, и Москва не стремилась сократить этот разрыв.

Тем не менее в 2023 году ряд правительственных консультативных комиссий подготовили доклады, в которых рекомендовалось увеличить количество развернутых боеголовок, нарастить производственные мощности по созданию бомбардировщиков, крылатых ракет, подводных лодок с баллистическими ракетами, боеголовок.

Из 1770 в настоящее время развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, 970 - для баллистических ракет на подводных лодках, еще 400 для использования при помощи бомбардировщиков. 300 из них находятся на 24 базах непосредственно в США, еще 100 - на пяти военных базах в Европе.

Соединенные Штаты уже приступили к широкомасштабной программе модернизации, которая в конечном счете приведет к замене каждой системы доставки ядерного оружия более новыми версиями в ближайшие десятилетия.

МБР Minuteman III прошли несколько этапов модернизации, фактически от разработки 1970-х годов в них остался только корпус. Обычно каждая из 400 развернутых Minuteman III несет по одной боеголовке: либо 300-килотонную W87/Mk21, либо 335-килотонную W78/Mk12A. Однако во втором случае ракеты могут нести две или три боеголовки. Кроме того, ведется разработка новой ракеты Sentinel, которая будет иметь большую дальность действия, чем Minuteman III.

ВМС США имеют флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio. Восемь из них действуют в Тихом океане, шесть - в Атлантике. В прошлом две из этих 14 субмарин находились на капитальном ремонте, однако все работы завершились в 2023 году. Таким образом, все 14 будут находиться на боевом дежурстве как минимум до 2027 года, когда первая из подлодок этого класса будет отправлена на пенсию.

Впрочем, им все равно требуется мелкий ремонт, поэтому в патрулировании задействованы только 8-10 из них, остальным в случае необходимости для приведения в полную боевую готовность потребуется от нескольких часов до нескольких дней. Каждая такая подводная лодка может нести до 20 баллистических ракет морского базирования Trident II D5. 14 ПЛАРБ потенциально могут нести до 280 таких ракет. Каждая Trident может нести до восьми ядерных боеголовок, хотя обычно речь идет о 4-5. В итоге на действующих подлодках развернуто 970 боеголовок. Они бывают трех типов:

W76-1 мощностью 90 килотонн, W76-2 мощностью 8 килотонн,W88 мощностью 455 килотонн.

Кстати, с 2017 года ВМС постепенно заменяют Trident II D5 модернизированной версией Trident II D5LE. Ожидается, что модернизация будет завершена в 2024 году.

Одновременно идет создание подлодок класса Columbia, каждая из которых будет способна нести 16 ракет. Первая субмарина такого класса, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2027 году, но на боевое дежурство заступит лишь в 2031-м. Полный состав из 12 лодок класса Columbia ВМС США получат к 2042 году.

Что касается стратегических бомбардировщиков, то в настоящее время ВВС США имеют парк из 20 бомбардировщиков B-2A (все несут ядерное оружие) и 76 бомбардировщиков B-52 H (46 из них несут ядерное оружие). Третий стратегический бомбардировщик B-1B не приспособлен для доставки ядерных бомб или ракет. Самолеты расквартированы на трех базах: Майнот в Северной Дакоте, Барксдейл в Луизиане и Уайтмен в Миссури. Каждый B-2 может нести до 16 ядерных бомб (B61-7, B61-11, B61-12 и B83-1), а каждый B-52 H может нести до 20 крылатых ракет воздушного базирования (AGM-86B). Хотя США имеют в своем распоряжении 788 ядерных снарядов для использования с самолетов, на базах развернуто только 300 из них. Остальные находятся в центральном хранилище в Киртланде (штат Нью-Мексико).

Соединенные Штаты модернизируют свои воздушные силы, проектируя новый тяжелый бомбардировщик B-21 Raider и усовершенствуя бомбы B61-12, B61-13, создавая ракеты AGM-181 LRSO.

С изменением ядерной стратегии эти программы могут быть ускорены.

Отдельно стоит упомянуть использование сил ядерной триады. Периодически проводятся учения, связанные с ядерной тематикой, летные испытания Minuteman III. В последние годы было увеличено количество операций бомбардировщиков США в Европе. Сами американские эксперты называют их провокационными. Подлодки, несущие ядерное оружие, стали чаще заходить в порты других стран. В то же время союзникам США в Европе отводится активная роль в нанесении ядерных ударов с применением ядерного оружия США. В стратегии от 2022 года говорится, что разрешение на применение ЯО могут дать президент США и премьер-министр Британии. Последний момент удивил экспертов. Новая стратегия может размыть контроль еще больше.

Так ли это будет, станет известно уже скоро.