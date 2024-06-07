Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска
Силы ПВО сбили два беспилотника самолётного типа, выпущенные ВСУ, западнее Луганска.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.
«Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа... западнее Луганска», — сказала она.
По словам Романовой, предварительно, возгораний и повреждений нет.
Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области пострадала мирная жительница.
Также в Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА.