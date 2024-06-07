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Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска

Силы ПВО сбили два беспилотника самолётного типа, выпущенные ВСУ, западнее Луганска.

Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолётного типа... западнее Луганска», — сказала она.

По словам Романовой, предварительно, возгораний и повреждений нет.

Ранее при обстреле ВСУ Белгородской области пострадала мирная жительница.

Также в Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Военные новости
Анна Романова