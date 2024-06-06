В США отреагировали на прием Кубой российских военных кораблей

Куба должна быть наказана за прием российских военных кораблей. С таким призывом в своем аккаунте в Марко Рубио.

По его словам, «российские подводные лодки, способные нести ядерные ракеты, не действовали в Карибском бассейне более 30 лет».

«Если режим на Кубе примет решение разрешить одной из них зайти в порт всего в 90 милях от нашего побережья, они должны столкнуться с реальными последствиями со стороны администрации [президента США Джо] Байдена», — написал Рубио.



Новый Карибский кризис? Зачем РФ отправляет корабли на Кубу

О визите группы российских военных кораблей на Кубу стало известно ранее 6 июня. На остров, в частности, прибудут фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань», способные нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».