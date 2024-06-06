Франция решила передать Украине истребители Mirage

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах подготовить украинских пилотов, а также бригаду в составе 4,5 тысяч человек. Его слова приводит ТАСС.

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Макрон указал, что это станет новой формой сотрудничества между Францией и Украиной.

«Завтра мы собираемся объявить о поставке Киеву истребителей Mirage 2000-5, которые позволят ей защитить свою территорию и воздушное пространство. Также с 7 июня мы начнем программу подготовки пилотов», — сказал он.



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Кроме того, по словам президента Франции, Париж намерен подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тысяч солдат, «вооружить и обучить их, чтобы они могли защитить свою землю».