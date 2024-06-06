Солдат отряда специального назначения «Ахмат» с позывным «Добряк» сообщил, что во время разведки обнаружил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировал грузинских наемников. Об этом боец рассказал лично.

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«Добряк» пояснил, что опорный пункт ВСУ был хорошо защищен и укрыт, однако группа военных ВС России пришла туда во время ротации украинцев. Солдат добавил, что в момент осмотра блиндажа они услышали звуки приближения украинских бойцов.

— Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?». Ответ был: «Свои, хлопцы». Потом я увидел у одного на груди флаг Украины и скомандовал: «Валим их!», — приводит «РГ» слова «Добряка».



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Отмечается, что убитыми были наемники из Грузии.

Другой снайпер Вооруженных сил России из Новой Каховки Херсонской области с позывным «Дым» рассказал, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких темнокожих наемников из Соединенных Штатов.

Два снайпера Вооруженных сил Российской Федерации за минуту смогли ликвидировать группу наемников из Польши на Харьковском направлении. На протяжении трех дней бойцы выслеживали 12 иностранцев, в число которых входил отставной майор регулярной армии Польши.