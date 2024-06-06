РФ продолжает специальную военную операцию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что главное — достичь поставленных целей, пишет РИА «Новости».

По его словам, каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности. Ответственность за эскалацию лежит, по его словам, на странах Запада.

Песков заметил, что Москва слышит заявления о планах коллективного Запада по поставкам оружия Киеву и готова к противодействию.

Пресс-секретарь отметил, что Запад стремится придать «мирному саммиту» в Швейцарии убедительность всеми возможными средствами. Вместе с тем, участники «сборища обречены на достаточно пустое времяпрепровождение».

Россия справляется с санкциями благодаря продуманной работе правительства под руководством президента России Владимира Путина, уточнил Песков.